В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" 02.05.2021 13:00 В понедельник, 3 мая 2021 года, КПП «Еленовка» будет открыта со стороны ОРДО для пропуска граждан на въезд и выезд. Об этом сообщают ресурсы ОРДО. Для выезда из ОРДО необходимо иметь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая 02.05.2021 11:00 За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5 094 новых случая коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО) 02.05.2021 10:00 Паски и другие подарки к праздникам передали военным в зону проведения операции Объединённых сил и на админлинию с оккупированным Крымом. Пасхальные подарки для бойцов волонтёры собирали во всех ... подробнее →