С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение 02.05.2021 17:00 С 3 по 9 мая движение по центральным улицам в Луганске будет частично перекрыто. Об этом сообщили в "администрации" города. "С 4:00 до 12:00 3 и 5 мая, с 18:00 6 мая до 12:00 7 мая, с 18:00 8 мая до ... подробнее →

Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение 02.05.2021 15:00 На подконтрольной группировке «ДНР» территории растут долги населения за воду. Только по Донецку они достигли 620 миллионов рублей (около 238,5 миллионов гривен по местному курсу валют). ... подробнее →

В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" 02.05.2021 13:00 В понедельник, 3 мая 2021 года, КПП «Еленовка» будет открыта со стороны ОРДО для пропуска граждан на въезд и выезд. Об этом сообщают ресурсы ОРДО. Для выезда из ОРДО необходимо иметь ... подробнее →