С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение02.05.2021 17:00
С 3 по 9 мая движение по центральным улицам в Луганске будет частично перекрыто. Об этом сообщили в "администрации" города. "С 4:00 до 12:00 3 и 5 мая, с 18:00 6 мая до 12:00 7 мая, с 18:00 8 мая до ... подробнее →
Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение02.05.2021 15:00
На подконтрольной группировке «ДНР» территории растут долги населения за воду. Только по Донецку они достигли 620 миллионов рублей (около 238,5 миллионов гривен по местному курсу валют). ... подробнее →
В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"02.05.2021 13:00
В понедельник, 3 мая 2021 года, КПП «Еленовка» будет открыта со стороны ОРДО для пропуска граждан на въезд и выезд. Об этом сообщают ресурсы ОРДО. Для выезда из ОРДО необходимо иметь ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая02.05.2021 11:00
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5 094 новых случая коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →
Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)02.05.2021 10:00
Паски и другие подарки к праздникам передали военным в зону проведения операции Объединённых сил и на админлинию с оккупированным Крымом. Пасхальные подарки для бойцов волонтёры собирали во всех ... подробнее →
Первые "призывники" ОРДО приняли присягу02.05.2021 09:00
Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке состоялась так называемая "присяга" призывников на верность незаконным вооруженным формированиям "ДНР". Об этом заявил незаконный глава "республики" Денис ... подробнее →
- С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение17:00
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"13:00
- Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)10:00
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу09:00
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей17:00
- В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда15:00
- Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля14:00
- В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта11:00
- Литва и Латвия открыли почетные консульства на Донбассе09:00
- С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение17:00
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая11:00
- Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)10:00
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу09:00
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей17:00
- В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда15:00
- Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая13:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- На КПП «Меловое» образовалась огромная очередь
- В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда
- На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»
- В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение
- В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники
- Литва и Латвия открыли почетные консульства на Донбассе
- СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов