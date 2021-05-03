За минувшие сутки в Индии от коронавируса умерли 3689 человек, что является новым рекордом смертности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в воскресенье, 2 мая. При этом за сутки было ... подробнее →

Европейский Союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины, которая продолжает бороться за свою независимость, — сказал президент Украины Владимир ... подробнее →

Участники саммита НАТО в июне обсудит “дорожную карту” вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским ... подробнее →

Ночью 4 и 5 мая в северных и центральных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов. Заморозки также прогнозируются 4 мая в западных, а 5 мая в восточных, Запорожской и ... подробнее →

Президент Польши поможет в деоккупации Крыма 03.05.2021 19:16 Президент Польши Анджей Дуда согласился участвовать в саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве. Об этом 3 мая на совместном с польским лидером брифинге заявил ... подробнее →

Великобритания может снять все коронавирусные ограничения уже летом 03.05.2021 18:55 Великобритания медленно и осторожно выходит из карантина. Уже в начале лета здесь могут снять почти все ограничения. Об этом сообщает Sky News. Министр иностранных дел ... подробнее →

Украинская каратистка взяла бронзу на турнире в Лиссабоне 03.05.2021 18:15 Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей престижного турнира Karate 1 Premier League, один из этапов которого прошел в португальском Лиссабоне. Как ... подробнее →