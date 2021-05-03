Президент Польши поможет в деоккупации Крыма 03.05.2021 19:16 Президент Польши Анджей Дуда согласился участвовать в саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве. Об этом 3 мая на совместном с польским лидером брифинге заявил ... подробнее →

Великобритания может снять все коронавирусные ограничения уже летом 03.05.2021 18:55 Великобритания медленно и осторожно выходит из карантина. Уже в начале лета здесь могут снять почти все ограничения. Об этом сообщает Sky News. Министр иностранных дел ... подробнее →

Украинская каратистка взяла бронзу на турнире в Лиссабоне 03.05.2021 18:15 Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей престижного турнира Karate 1 Premier League, один из этапов которого прошел в португальском Лиссабоне. Как ... подробнее →