У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр

03.05.2021 13:00

По инициативе исполняющей обязанности начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной Налоговая Донетчины ввела call-центр по актуальным вопросам, сообщает Восточный вариант . С 30 апреля жители ... подробнее →

В Израиле привили от коронавируса 75% взрослого населения

03.05.2021 11:00

По данным минздрава Израиля на 2 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5405523 человек (около 2 тыс. за последние двое суток), вторую дозу – 5094785 человек (около 4 тыс. за ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая

03.05.2021 09:00

ОВЕН Для большинства Овнов вся эта неделя — время благоприятное и ответственное. Так что начало мая посвятите не только задушевным контактам, но и поиску нужных связей, которые помогли бы вам ... подробнее →

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