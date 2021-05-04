На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище04.05.2021 16:00
Сегодня, в 9:50 в населенном пункте. Верхнеторецкое Донецкой области, что находится на линии разграничения, в результате взрыва неизвестного устройства на местном кладбище погиб местный житель, ... подробнее →
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