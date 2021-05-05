СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину 05.05.2021 16:00 Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину после 23:00 в среду, 5 мая. Программу визита главы Госдепа публикует Зеркало недели . Так, в 09:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая 05.05.2021 14:00 В Украине за сутки коронавирусом заразились 2 576 человек. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов. По его информации, за ... подробнее →

На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке 05.05.2021 12:00 В ночь с 4 на 5 мая российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек. Об этом сообщает Марьинская городская ... подробнее →