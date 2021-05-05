Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию

05.05.2021 10:00

Борис Колесников, бывший нардеп от Партии регионов и «Оппозиционного блока», министр в правительстве Николая Азарова, подтвердил, что создает новую политическую партию, передает ... подробнее →

Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения

05.05.2021 08:00

Со среды, 5 мая, поезда Укрзализныци восстанавливают курсирование по всей стране без ограничений. Об этом говорится на сайте УЗ . Решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании ... подробнее →

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