Борис Колесников, бывший нардеп от Партии регионов и «Оппозиционного блока», министр в правительстве Николая Азарова, подтвердил, что создает новую политическую партию, передает ... подробнее →

05.05.2021 08:00

Со среды, 5 мая, поезда Укрзализныци восстанавливают курсирование по всей стране без ограничений. Об этом говорится на сайте УЗ . Решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании ... подробнее →