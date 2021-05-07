В Литве заявили о создании лекарства от COVID-19

07.05.2021 17:00

Компания Northway Biotech в Вильнюсе совместно со швейцарскими коллегами создала лекарство против коронавируса, сообщает Gazeta.ua . "В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство против ... подробнее →

На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку

07.05.2021 15:00

В Луганской области на шахте Горная ГП Первомайскуголь началась забастовка шахтеров с требованием выплатить задолженность по заработной плате. Под землей остаются 14 горняков, сообщает региональное ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая

07.05.2021 13:00

В Украине за сутки резко увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие 24 часа инфекция была выявлена у 8 404 граждан. Тогда как накануне было зафиксировано 6 038 новых случаев ... подробнее →

На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен

07.05.2021 11:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 6 мая, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС. "Недалеко от ... подробнее →

Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе

07.05.2021 09:00

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга 6 мая прибыли на Донбасс в рамках двухдневного визита в Украину. Об этом сообщает "Европейская правда". Об этом сообщил заместитель министра ... подробнее →

В Италии арестовали "добровольца", воевавшего за боевиков ОРДЛО

07.05.2021 08:00

В Италии правоохранители арестовали 28-летнего местного жителя, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →

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