В Литве заявили о создании лекарства от COVID-19 07.05.2021 17:00 Компания Northway Biotech в Вильнюсе совместно со швейцарскими коллегами создала лекарство против коронавируса, сообщает Gazeta.ua . "В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство против ... подробнее →

На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку 07.05.2021 15:00 В Луганской области на шахте Горная ГП Первомайскуголь началась забастовка шахтеров с требованием выплатить задолженность по заработной плате. Под землей остаются 14 горняков, сообщает региональное ... подробнее →