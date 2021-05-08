В Минздраве предупредили об индийском штамме COVID-19 08.05.2021 17:00 Индийский штамм COVID-19, отличающийся особой заразностью и сложностью течения, скоро придет в Украину. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ... подробнее →

Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс 08.05.2021 15:00 Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Луганскую область. Об этом сообщается на сайте главы государства. "Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую ... подробнее →

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