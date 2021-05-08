В Минздраве предупредили об индийском штамме COVID-19

08.05.2021 17:00

Индийский штамм COVID-19, отличающийся особой заразностью и сложностью течения, скоро придет в Украину. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ... подробнее →

Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс

08.05.2021 15:00

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Луганскую область. Об этом сообщается на сайте главы государства. "Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую ... подробнее →

Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели

08.05.2021 14:00

С каждым днем количество азартных игр растет, но главным способом развлечения в онлайн гэмблинге остаётся — играть в игровые автоматы в онлайн-казино бесплатно или на деньги. Каждый день выходят ... подробнее →

9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города

08.05.2021 13:00

В связи с проведением парада Победы 9 мая 2021 года с 03:00 и до 15:00 в центральной части Донецка будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного ... подробнее →

Прогноз погоды в Украине на выходные

08.05.2021 11:00

Сегодня, 8 мая, в Украине резко похолодает и практически по всей стране ожидаются дожди, кроме Закарпатья, Львовщины, Черниговщины и Крыма. Местами пройдут ливни. Температура будет колебаться на ... подробнее →

Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина

08.05.2021 09:00

Сумская область вышла из "красной" зоны карантина. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram . "Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 ... подробнее →

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