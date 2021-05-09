Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков 09.05.2021 13:00 В результате обстрелов 7 и 8 мая в Марьинке повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя, а также линия электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая 09.05.2021 12:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5372 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Наибольшее количество подтвержденных случаев ... подробнее →