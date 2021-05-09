Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая09.05.2021 16:00
ОВЕН Благоприятная неделя. Если вы в этот период серьезно отнесетесь к упрочению партнерских отношений, то наверняка сумеете поднять их на небывалую высоту. Пребывая в хорошем настроении, вы, ... подробнее →
В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы09.05.2021 14:00
Группировка «ДНР» 9 мая провела в Донецке военный парад по случаю 76-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщают местные СМИ. Всего парадные расчеты включали свыше 1600 ... подробнее →
Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков09.05.2021 13:00
В результате обстрелов 7 и 8 мая в Марьинке повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя, а также линия электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая09.05.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5372 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Наибольшее количество подтвержденных случаев ... подробнее →
Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)09.05.2021 10:00
24 канал получил в распоряжение запись предполагаемого разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина. Они обмениваются поздравлениями ко Дню Победы. При этом, желают ... подробнее →
В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09.05.2021 09:00
Житель Петровского района неподконтрольного властям Донецка погиб в результате обстрела. Об этом заявили в «представительстве ДНР в СЦКК». Согласно сообщению, в результате обстрела поселка ... подробнее →
Зеленский в Луганской области обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО)09.05.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский с послами стран Большой семерки и Евросоюза посетили Луганскую область. В поселке Меловое они возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина — ... подробнее →
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- В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы14:00
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая12:00
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)10:00
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09:00
- Зеленский в Луганской области обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО)08:00
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- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела
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