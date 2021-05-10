В оккупированном Донецке появились бигборды с двусмысленной рекламой10.05.2021 17:00
Жители оккупированного Донецка обратили внимание на неоднозначные рекламные банеры, появившиеся в городе, сообщает Восточный вариант . "Донбасс - инструмент.РФ. Замечательно-креативная реклама с ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая10.05.2021 15:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что почти в два раза меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил в Facebook министр ... подробнее →
В прифронтовом Золотом произошел конфликт между полицейскими и местными жителями10.05.2021 13:00
На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства происшествия с участием правоохранителей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Трибун . 9 мая в пгт. Золотое-3 на ... подробнее →
В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая10.05.2021 11:00
Группировка т.н. «ДНР» потратила 32 млн российских рублей (12 млн гривен) на празднование Дня победы 9 мая. Еще 16,5 млн рублей (6 млн гривен) пойдет на организацию мероприятий к так ... подробнее →
Луиш Каштру объявил об уходе с поста главного тренера «Шахтера»10.05.2021 10:00
Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру покидает свой пост. Об этом португальский специалист заявил на пресс-конференции после матча заключительного тура чемпионата Украины с ... подробнее →
В Украину прибыла третья партия вакцины от коронавируса CoronaVac10.05.2021 09:00
В Украину доставили еще 500 000 доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Об этом сообщил накануне вечером министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . "Только что в ... подробнее →
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