Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая 10.05.2021 15:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что почти в два раза меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил в Facebook министр ... подробнее →

В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая 10.05.2021 11:00 Группировка т.н. «ДНР» потратила 32 млн российских рублей (12 млн гривен) на празднование Дня победы 9 мая. Еще 16,5 млн рублей (6 млн гривен) пойдет на организацию мероприятий к так ... подробнее →