В оккупированном Донецке появились бигборды с двусмысленной рекламой

10.05.2021 17:00

Жители оккупированного Донецка обратили внимание на неоднозначные рекламные банеры, появившиеся в городе, сообщает Восточный вариант . "Донбасс - инструмент.РФ. Замечательно-креативная реклама с ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая

10.05.2021 15:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что почти в два раза меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил в Facebook министр ... подробнее →

В прифронтовом Золотом произошел конфликт между полицейскими и местными жителями

10.05.2021 13:00

На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства происшествия с участием правоохранителей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Трибун . 9 мая в пгт. Золотое-3 на ... подробнее →

В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая

10.05.2021 11:00

Группировка т.н. «ДНР» потратила 32 млн российских рублей (12 млн гривен) на празднование Дня победы 9 мая. Еще 16,5 млн рублей (6 млн гривен) пойдет на организацию мероприятий к так ... подробнее →

Луиш Каштру объявил об уходе с поста главного тренера «Шахтера»

10.05.2021 10:00

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру покидает свой пост. Об этом португальский специалист заявил на пресс-конференции после матча заключительного тура чемпионата Украины с ... подробнее →

В Украину прибыла третья партия вакцины от коронавируса CoronaVac

10.05.2021 09:00

В Украину доставили еще 500 000 доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Об этом сообщил накануне вечером министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . "Только что в ... подробнее →

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