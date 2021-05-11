Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму

11.05.2021 09:00

На оккупированном Донбассе будут открыты избирательные участки для голосования в Госдуму РФ. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Фейсбуке . "По информации наших источников, вопрос об ... подробнее →

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в мире

11.05.2021 08:00

Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на ... подробнее →

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