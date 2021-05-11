Талантливым детям из ОРДЛО предлагают гранты на обучение11.05.2021 17:00
Благотворительный фонд “Майбутнє у єдності” предлагает гранты для талантливых детей с временно оккупированных территорий на получение образования, о котором они мечтают, сообщает ... подробнее →
В Воронежской области попал в ДТП автобус Москва-Донецк11.05.2021 16:00
Следовавший из Москвы в Донецк автобус съехал в кювет из-за скользкой обочины и сильного ветра в Воронежской области. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает управление российского МВД по региону. Авария ... подробнее →
Глава СНБО назвал количество олигархов в Украине11.05.2021 15:00
В список олигархов в Украине могут включить 13 человек, сообщил глава СНБО Алексей Данилов в ходе форума Украина 30 во вторник, 11 мая, передает Корреспондент.net . "Президент дал задание аппарату ... подробнее →
Зеленский заявил о снижении напряженности на Донбассе11.05.2021 14:00
Президент Владимир Зеленский отметил значительное уменьшение количества обстрелов на Донбассе во время майских праздников. Об этом он заявил во время своего выступления на всеукраинском форуме ... подробнее →
10 мая гумкоридором возле Донецка воспользовались 237 человек11.05.2021 13:00
Двести тридцать семь человек воспользовались в минувший понедельник гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". «Десятого мая ... подробнее →
11 человек погибли при стрельбе в одной из школ Казани11.05.2021 12:00
Жертвами стрельбы в казанской школе стали 11 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Погибли 11 человек, еще более 20 обратились за помощью к медикам. У некоторых огнестрельные ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая11.05.2021 11:00
В Украине накануне подтвердили 2208 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2124535. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 11 мая. При этом выздоровели за день 8617 украинцев (всего - ... подробнее →
В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов11.05.2021 10:00
"Власти" Донецка организовали движение дополнительных автобусов для перевозки жителей после праздничных мероприятий ко "дню республики", которые пройдут сегодня в центре города. Об этом сообщили в ... подробнее →
Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму11.05.2021 09:00
На оккупированном Донбассе будут открыты избирательные участки для голосования в Госдуму РФ. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Фейсбуке . "По информации наших источников, вопрос об ... подробнее →
ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в мире11.05.2021 08:00
Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на ... подробнее →
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