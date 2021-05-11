Президент Владимир Зеленский отметил значительное уменьшение количества обстрелов на Донбассе во время майских праздников. Об этом он заявил во время своего выступления на всеукраинском форуме ... подробнее →

В список олигархов в Украине могут включить 13 человек, сообщил глава СНБО Алексей Данилов в ходе форума Украина 30 во вторник, 11 мая, передает Корреспондент.net . "Президент дал задание аппарату ... подробнее →

Следовавший из Москвы в Донецк автобус съехал в кювет из-за скользкой обочины и сильного ветра в Воронежской области. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает управление российского МВД по региону. Авария ... подробнее →

Благотворительный фонд “Майбутнє у єдності” предлагает гранты для талантливых детей с временно оккупированных территорий на получение образования, о котором они мечтают, сообщает ... подробнее →

10 мая гумкоридором возле Донецка воспользовались 237 человек 11.05.2021 13:00 Двести тридцать семь человек воспользовались в минувший понедельник гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". «Десятого мая ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая 11.05.2021 11:00 В Украине накануне подтвердили 2208 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2124535. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 11 мая. При этом выздоровели за день 8617 украинцев (всего - ... подробнее →