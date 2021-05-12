В ОРЛО предложили бесплатную медицинскую помощь русскоязычному населению Украины12.05.2021 12:00
"Правительство ЛНР" 11 мая приняло постановление, утверждающее программу по оказанию бесплатной медицинской помощи русскоязычному населению Украины на 2021 год. Документ разработали, чтобы оказывать ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая12.05.2021 11:00
В Украине за сутки подтвердили 4538 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2129073. Об этом сообщает Минздрав в среду, 12 мая. При этом выздоровели за сутки 19766 человек (всего - 1797136), ... подробнее →
Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе12.05.2021 10:00
Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о том, что в октябре прошлого года невозможно было провести первые местные выборы в 18 ... подробнее →
В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области12.05.2021 09:00
Среднюю зарплату в Ростовской области сравнил с зарплатами на подконтрольном и неподконтрольном Донбассе зам. министра по вопросам реинтеграции Игорь Ярёменко, передаёт телеканал «Дом» . ... подробнее →
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС12.05.2021 08:00
Делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины на передовой и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой". Об этом сообщает ... подробнее →
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