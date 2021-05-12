В Киеве начались акции протеста шахтеров 12.05.2021 13:00 В Киеве начались акции протестов шахтеров с требованием погасить задолженность по зарплате, сообщает глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в среду, 12 мая, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая 12.05.2021 11:00 В Украине за сутки подтвердили 4538 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2129073. Об этом сообщает Минздрав в среду, 12 мая. При этом выздоровели за сутки 19766 человек (всего - 1797136), ... подробнее →