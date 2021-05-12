Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая 12.05.2021 11:00 В Украине за сутки подтвердили 4538 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2129073. Об этом сообщает Минздрав в среду, 12 мая. При этом выздоровели за сутки 19766 человек (всего - 1797136), ... подробнее →

Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе 12.05.2021 10:00 Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о том, что в октябре прошлого года невозможно было провести первые местные выборы в 18 ... подробнее →