В ОРЛО призывают на военные сборы 3000 резервистов

13.05.2021 15:00

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник поручил незаконному вооруженному формирования «Народная милиция ЛНР» организовать и провести военные сборы, в которых примут участие три ... подробнее →

Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины

13.05.2021 14:00

С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. Такое решение приняло правительство Турции, сообщает Министерство ... подробнее →

Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев

13.05.2021 13:00

12 мая правительство распределило 26,153200 млн гривен субвенции из государственного бюджета на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на сайте Министерства по ... подробнее →

Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны

13.05.2021 12:00

По состоянию на 12 мая в "оранжевой" зоне карантина остались только две области — Николаевская и Черкасская. Остальная территория Украины находится в "желтой". Об этом свидетельствуют ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая

13.05.2021 11:00

В Украине за сутки подтвердили 6 813 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2135886. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 13 мая. При этом выздоровели накануне 19 507 украинцев (всего - ... подробнее →

Динамо – Заря: прогноз на финал Кубка Украины 2020/21

13.05.2021 10:00

Сегодня в Тернополе пройдет финал Кубка Украины по футболу. В титульном матче за трофей поспорят киевское "Динамо" и луганская "Заря", сообщает Depo.ua . Аналитики букмекеров считают "Динамо" ... подробнее →

Красный Крест доставил в ОРДЛО более 100 тонн строительных материалов

13.05.2021 09:00

Более 100 тонн гуманитарной помощи в виде строительных материалов передал Международный комитет Красного Креста на неподконтрольную часть Донбасса 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ... подробнее →

Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"

13.05.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке автомобилей с европейскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента . Эти законы временно упрощают механизм ... подробнее →

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