Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник поручил незаконному вооруженному формирования «Народная милиция ЛНР» организовать и провести военные сборы, в которых примут участие три ... подробнее →

Редкий, но, уже неоднократно зафиксированный пользователями сбой в работе мобильного приложения "ВДОМА", позволяет луганчанам при пересечении КПВВ сэкономить на тестировании. Этой информацией ... подробнее →

Министерство энергетики заявляет, что долги перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий за 2021 год полностью погашены. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 13 мая, передает ... подробнее →

Grandsport.by - белорусская компания, которая своим стартом заявила о больших намерениях внести вклад в развитие белорусского спорта. А теперь, непосредственно, компания начинает свои первые шаги в ... подробнее →

Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины 13.05.2021 14:00 С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. Такое решение приняло правительство Турции, сообщает Министерство ... подробнее →

Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев 13.05.2021 13:00 12 мая правительство распределило 26,153200 млн гривен субвенции из государственного бюджета на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на сайте Министерства по ... подробнее →

Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны 13.05.2021 12:00 По состоянию на 12 мая в "оранжевой" зоне карантина остались только две области — Николаевская и Черкасская. Остальная территория Украины находится в "желтой". Об этом свидетельствуют ... подробнее →