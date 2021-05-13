Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”13.05.2021 18:00
Grandsport.by - белорусская компания, которая своим стартом заявила о больших намерениях внести вклад в развитие белорусского спорта. А теперь, непосредственно, компания начинает свои первые шаги в ... подробнее →
В Минэнерго заявили о погашении долгов по зарплате шахтеров13.05.2021 17:00
Министерство энергетики заявляет, что долги перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий за 2021 год полностью погашены. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 13 мая, передает ... подробнее →
В мобильном приложении "ВДОМА" обнаружили "полезный" сбой13.05.2021 16:00
Редкий, но, уже неоднократно зафиксированный пользователями сбой в работе мобильного приложения "ВДОМА", позволяет луганчанам при пересечении КПВВ сэкономить на тестировании. Этой информацией ... подробнее →
В ОРЛО призывают на военные сборы 3000 резервистов13.05.2021 15:00
Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник поручил незаконному вооруженному формирования «Народная милиция ЛНР» организовать и провести военные сборы, в которых примут участие три ... подробнее →
Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины13.05.2021 14:00
С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. Такое решение приняло правительство Турции, сообщает Министерство ... подробнее →
Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев13.05.2021 13:00
12 мая правительство распределило 26,153200 млн гривен субвенции из государственного бюджета на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на сайте Министерства по ... подробнее →
Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны13.05.2021 12:00
По состоянию на 12 мая в "оранжевой" зоне карантина остались только две области — Николаевская и Черкасская. Остальная территория Украины находится в "желтой". Об этом свидетельствуют ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая13.05.2021 11:00
В Украине за сутки подтвердили 6 813 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2135886. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 13 мая. При этом выздоровели накануне 19 507 украинцев (всего - ... подробнее →
Динамо – Заря: прогноз на финал Кубка Украины 2020/2113.05.2021 10:00
Сегодня в Тернополе пройдет финал Кубка Украины по футболу. В титульном матче за трофей поспорят киевское "Динамо" и луганская "Заря", сообщает Depo.ua . Аналитики букмекеров считают "Динамо" ... подробнее →
Красный Крест доставил в ОРДЛО более 100 тонн строительных материалов13.05.2021 09:00
Более 100 тонн гуманитарной помощи в виде строительных материалов передал Международный комитет Красного Креста на неподконтрольную часть Донбасса 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ... подробнее →
Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"13.05.2021 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке автомобилей с европейскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента . Эти законы временно упрощают механизм ... подробнее →
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