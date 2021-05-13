Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины 13.05.2021 14:00 С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. Такое решение приняло правительство Турции, сообщает Министерство ... подробнее →

Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев 13.05.2021 13:00 12 мая правительство распределило 26,153200 млн гривен субвенции из государственного бюджета на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на сайте Министерства по ... подробнее →