На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. Об этом сообщает местное сепаратистское СМИ «Донбасс Сегодня». ... подробнее →

Т.н. "экс-министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что дефицит врачей в ОРДО составляет более 6 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ. Также есть и дефицит медработников — ... подробнее →

Николаевскую область спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения . ... подробнее →

Жители Мариуполя утверждают, что в городе нет проблем с вакцинацией от COVID-19. Она проходит быстро, прививают всех желающих, сообщает Depo.Донбасс . "И в отличие от многих городов — у нас нет ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая 14.05.2021 11:00 В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая. При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего ... подробнее →

"Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО) 14.05.2021 10:00 В Тернополе состоялся финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". В дополнительное время победу одержали киевляне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Единственный гол в ... подробнее →

На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ 14.05.2021 09:00 За сутки, 13 мая, на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 14 мая. Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал ... подробнее →