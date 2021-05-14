В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих14.05.2021 15:00
Жители Мариуполя утверждают, что в городе нет проблем с вакцинацией от COVID-19. Она проходит быстро, прививают всех желающих, сообщает Depo.Донбасс . "И в отличие от многих городов — у нас нет ... подробнее →
Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина14.05.2021 14:00
Николаевскую область спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения . ... подробнее →
В ОРДО назвали количество недостающих врачей14.05.2021 13:00
Т.н. "экс-министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что дефицит врачей в ОРДО составляет более 6 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ. Также есть и дефицит медработников — ... подробнее →
В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость14.05.2021 12:00
На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. Об этом сообщает местное сепаратистское СМИ «Донбасс Сегодня». ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая14.05.2021 11:00
В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая. При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего ... подробнее →
"Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО)14.05.2021 10:00
В Тернополе состоялся финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". В дополнительное время победу одержали киевляне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Единственный гол в ... подробнее →
На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ14.05.2021 09:00
За сутки, 13 мая, на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 14 мая. Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал ... подробнее →
Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест14.05.2021 08:00
Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, ... подробнее →
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- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость12:00
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