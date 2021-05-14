«Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?14.05.2021 17:00
Украина постепенно становится цифровым государством. С каждым годом появляется все больше электронных документов и государственных сервисов онлайн. Очередной шаг к цифровизации – это электронное ... подробнее →
В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1914.05.2021 16:00
В "ДНР" за сутки 13 мая обнаружили 412 случаев COVID-19 (против 269 накануне). Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". "За 13 мая проведено 723 исследования, выявлено 259 случаев ... подробнее →
В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих14.05.2021 15:00
Жители Мариуполя утверждают, что в городе нет проблем с вакцинацией от COVID-19. Она проходит быстро, прививают всех желающих, сообщает Depo.Донбасс . "И в отличие от многих городов — у нас нет ... подробнее →
Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина14.05.2021 14:00
Николаевскую область спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения . ... подробнее →
В ОРДО назвали количество недостающих врачей14.05.2021 13:00
Т.н. "экс-министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что дефицит врачей в ОРДО составляет более 6 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ. Также есть и дефицит медработников — ... подробнее →
В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость14.05.2021 12:00
На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. Об этом сообщает местное сепаратистское СМИ «Донбасс Сегодня». ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая14.05.2021 11:00
В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая. При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего ... подробнее →
"Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО)14.05.2021 10:00
В Тернополе состоялся финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". В дополнительное время победу одержали киевляне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Единственный гол в ... подробнее →
На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ14.05.2021 09:00
За сутки, 13 мая, на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 14 мая. Неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал ... подробнее →
Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест14.05.2021 08:00
Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, ... подробнее →
- 251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая13:00
- Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина12:00
- Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин11:00
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма16:00
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»12:00
- На Донетчине летом будет работать туристическая полиция09:00
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова15:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу11:00
- 251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая13:00
- Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина12:00
- Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая10:00
- Букмекеры назвали нового победителя Евровидения 202109:00
- В Латвии заочно приговорили к 2,5 годам тюрьмы Черного Ленина08:00
- Украина, Грузия и Молдова создали "Ассоциированное трио"17:00
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма16:00
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу
- Пушилин издал указ о сборах резервистов
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса
- Россия опубликовала список "недружественных стран"
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу