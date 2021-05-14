Николаевскую область спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения . ... подробнее →

Жители Мариуполя утверждают, что в городе нет проблем с вакцинацией от COVID-19. Она проходит быстро, прививают всех желающих, сообщает Depo.Донбасс . "И в отличие от многих городов — у нас нет ... подробнее →

В "ДНР" за сутки 13 мая обнаружили 412 случаев COVID-19 (против 269 накануне). Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". "За 13 мая проведено 723 исследования, выявлено 259 случаев ... подробнее →

Украина постепенно становится цифровым государством. С каждым годом появляется все больше электронных документов и государственных сервисов онлайн. Очередной шаг к цифровизации – это электронное ... подробнее →

В ОРДО назвали количество недостающих врачей 14.05.2021 13:00 Т.н. "экс-министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что дефицит врачей в ОРДО составляет более 6 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ. Также есть и дефицит медработников — ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая 14.05.2021 11:00 В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая. При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего ... подробнее →