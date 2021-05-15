Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса15.05.2021 17:00
Правительство Японии передаст Украине в 2021 году 4,5 млн долларов помощи на финансирование четырех проектов по поддержке населения на востоке Украины и восстановлению Донбасса. Об этом сообщает ... подробнее →
Россия опубликовала список "недружественных стран"15.05.2021 15:00
Правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия. Об этом ... подробнее →
Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса15.05.2021 13:00
Спускаемый модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает DW . Это - первая успешная доставка китайского зонда на другую ... подробнее →
Пушилин издал указ о сборах резервистов15.05.2021 11:00
Ряд жителей ОРДО, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, должны явиться на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая. Об этом говорится в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина. "С 17 по ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая15.05.2021 10:00
В Украине за сутки выявили 6 796 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем накануне. Всего в стране уже 2,150 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 15 мая, ... подробнее →
Шмыгаль внес в Раду представление об отставке Степанова15.05.2021 09:00
Министра здравоохранения Максима Степанова отправляют в отставку. В Верховную Раду поступило соответствующее представление премьера. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний, ... подробнее →
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма16:00
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»12:00
- На Донетчине летом будет работать туристическая полиция09:00
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова15:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу11:00
- Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ09:00
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса17:00
- Пушилин издал указ о сборах резервистов11:00
- Украина, Грузия и Молдова создали "Ассоциированное трио"17:00
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма16:00
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- Укрзализныця запускает три "морских" поезда13:00
- В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая11:00
- В Роттердаме состоялась церемония открытия Евровидения-202110:00
- На Донетчине летом будет работать туристическая полиция09:00
- В Украине начали вакцинировать записавшихся в лист ожидания через «Дію»08:00
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-19
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу
- Пушилин издал указ о сборах резервистов
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих
- Россия опубликовала список "недружественных стран"