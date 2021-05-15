Россия опубликовала список "недружественных стран" 15.05.2021 15:00 Правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали Соединенные Штаты и Чехия. Об этом ... подробнее →

Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса 15.05.2021 13:00 Спускаемый модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает DW . Это - первая успешная доставка китайского зонда на другую ... подробнее →

Пушилин издал указ о сборах резервистов 15.05.2021 11:00 Ряд жителей ОРДО, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, должны явиться на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая. Об этом говорится в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина. "С 17 по ... подробнее →