Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса 15.05.2021 13:00 Спускаемый модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает DW . Это - первая успешная доставка китайского зонда на другую ... подробнее →

Пушилин издал указ о сборах резервистов 15.05.2021 11:00 Ряд жителей ОРДО, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, должны явиться на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая. Об этом говорится в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина. "С 17 по ... подробнее →