Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса15.05.2021 13:00
Спускаемый модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает DW . Это - первая успешная доставка китайского зонда на другую ... подробнее →
Пушилин издал указ о сборах резервистов15.05.2021 11:00
Ряд жителей ОРДО, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, должны явиться на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая. Об этом говорится в указе "главы ДНР" Дениса Пушилина. "С 17 по ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая15.05.2021 10:00
В Украине за сутки выявили 6 796 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем накануне. Всего в стране уже 2,150 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 15 мая, ... подробнее →
Шмыгаль внес в Раду представление об отставке Степанова15.05.2021 09:00
Министра здравоохранения Максима Степанова отправляют в отставку. В Верховную Раду поступило соответствующее представление премьера. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний, ... подробнее →
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