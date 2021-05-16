Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая

16.05.2021 17:00

ОВЕН Для вас эта неделя благоприятное и ответственное время. Вы просто обязаны позаботиться о материальном благополучии своего семейства. Или себя лично. Появятся выгодные варианты утолстить ваш ... подробнее →

"Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова

16.05.2021 15:00

Колесо обозрения для Донецка изготовлено в Российской Федерации, его начали доставлять частями в "ДНР". Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "Безусловно в этом году мы планируем это сделать ... подробнее →

В Мариуполе стартовал фестиваль "Ночь Музеев"

16.05.2021 13:00

В Мариуполе в субботу, 15 мая, стартовал фестиваль «Ночь музеев». В городских музеях открылись выставки уникальных экспонатов, которые привезли со всей Украины, сообщает пресс-служба ... подробнее →

В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу

16.05.2021 11:00

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника боевиков «ЛНР» проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото узувеченных памятников и ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая

16.05.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →

Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ

16.05.2021 09:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 16 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Пострадал один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в ... подробнее →

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