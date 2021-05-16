Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 16.05.2021 17:00 ОВЕН Для вас эта неделя благоприятное и ответственное время. Вы просто обязаны позаботиться о материальном благополучии своего семейства. Или себя лично. Появятся выгодные варианты утолстить ваш ... подробнее →

В Мариуполе стартовал фестиваль "Ночь Музеев" 16.05.2021 13:00 В Мариуполе в субботу, 15 мая, стартовал фестиваль «Ночь музеев». В городских музеях открылись выставки уникальных экспонатов, которые привезли со всей Украины, сообщает пресс-служба ... подробнее →