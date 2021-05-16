Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая16.05.2021 17:00
ОВЕН Для вас эта неделя благоприятное и ответственное время. Вы просто обязаны позаботиться о материальном благополучии своего семейства. Или себя лично. Появятся выгодные варианты утолстить ваш ... подробнее →
"Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова16.05.2021 15:00
Колесо обозрения для Донецка изготовлено в Российской Федерации, его начали доставлять частями в "ДНР". Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "Безусловно в этом году мы планируем это сделать ... подробнее →
В Мариуполе стартовал фестиваль "Ночь Музеев"16.05.2021 13:00
В Мариуполе в субботу, 15 мая, стартовал фестиваль «Ночь музеев». В городских музеях открылись выставки уникальных экспонатов, которые привезли со всей Украины, сообщает пресс-служба ... подробнее →
В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу16.05.2021 11:00
Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника боевиков «ЛНР» проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото узувеченных памятников и ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая16.05.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →
Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ16.05.2021 09:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 16 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Пострадал один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в ... подробнее →
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова15:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу11:00
- Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ09:00
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса17:00
- Пушилин издал указ о сборах резервистов11:00
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1916:00
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих15:00
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей13:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость12:00
- На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая17:00
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова15:00
- В Мариуполе стартовал фестиваль "Ночь Музеев"13:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая10:00
- Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ09:00
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса17:00
- Россия опубликовала список "недружественных стран"15:00
- Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса13:00
- Пушилин издал указ о сборах резервистов11:00
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-19
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей
- Пушилин издал указ о сборах резервистов
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих
- Россия опубликовала список "недружественных стран"
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая