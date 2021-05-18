Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

Более 250 граждан пересекли в понедельник, 17 мая, линию соприкосновения в Еленовке. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 28 транспортных средств, 119 человек. На ... подробнее →

Кабмин выделил 18 млн 374,05 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей семи погибших военнослужащих и девятнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время ... подробнее →

Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 258 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая 18.05.2021 10:00 В Украине обнаружили 4 095 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, что почти вдвое больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки также выросло более чем в два раза по сравнению с ... подробнее →

Букмекеры назвали нового победителя Евровидения 2021 18.05.2021 09:00 Уже сегодня, 18 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021. Согласно последним данным, букмекеры прогнозируют победу группе Måneskin из Италии, сообщает ... подробнее →