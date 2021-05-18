Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму18.05.2021 15:00
Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 258 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады ... подробнее →
Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО18.05.2021 14:00
Кабмин выделил 18 млн 374,05 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей семи погибших военнослужащих и девятнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время ... подробнее →
251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая18.05.2021 13:00
Более 250 граждан пересекли в понедельник, 17 мая, линию соприкосновения в Еленовке. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 28 транспортных средств, 119 человек. На ... подробнее →
Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина18.05.2021 12:00
Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин18.05.2021 11:00
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе осуществили девять обстрелов украинских позиций, причем часть этих обстрелов проводилась из жилых кварталов Донецка. Также снайпер противника ранил ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая18.05.2021 10:00
В Украине обнаружили 4 095 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, что почти вдвое больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки также выросло более чем в два раза по сравнению с ... подробнее →
Букмекеры назвали нового победителя Евровидения 202118.05.2021 09:00
Уже сегодня, 18 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021. Согласно последним данным, букмекеры прогнозируют победу группе Måneskin из Италии, сообщает ... подробнее →
В Латвии заочно приговорили к 2,5 годам тюрьмы Черного Ленина18.05.2021 08:00
В Латвии суд заочно приговорил наемника РФ, воевавшего против Украины на Донбассе, Бенеса Айо по прозвищу Черный Ленин к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом информирует Цензор.НЕТ . ... подробнее →
- Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму15:00
- Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО14:00
- 251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая13:00
- Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина12:00
- Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин11:00
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма16:00
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»12:00
- На Донетчине летом будет работать туристическая полиция09:00
- Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму15:00
- Кабмин выделил 18,4 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших участников АТО14:00
- 251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая13:00
- Донецкую область перевели из "желтой" в "оранжевую" зону карантина12:00
- Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая10:00
- Букмекеры назвали нового победителя Евровидения 202109:00
- В Латвии заочно приговорили к 2,5 годам тюрьмы Черного Ленина08:00
- Украина, Грузия и Молдова создали "Ассоциированное трио"17:00
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма16:00
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу
- Пушилин издал указ о сборах резервистов
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма
- Россия опубликовала список "недружественных стран"
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая