Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 258 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады ... подробнее →

Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Сотрудники спецслужбы установили, что ... подробнее →

Футбольный сезон 2020/2021 подходит к завершению. Топ-чемпионаты проводят последние туры, определяющие победителей. Точное время трансляций заключительных поединков можно узнать из tv программы на ... подробнее →

Украина получила еще 122 850 доз вакцины Pfizer, которую доставили в рамках глобальной инициативы COVAX. К концу недели в Украину должна прибыть еще 351 тысяча доза (всего 473 850 доз), а также ... подробнее →