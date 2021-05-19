Главы парламентов Украины и Латвии посетили прифронтовое Опытное 19.05.2021 16:00 Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области. Об этом сообщает Восточный ... подробнее →

В Австралии заявили о создании "нанолекарства" от COVID-19 19.05.2021 15:00 Группа ученых из Австралии сообщила об успешных испытаниях на мышах терапии против коронавирусной болезни, которая уменьшают количество вирусных частиц в организме на 99,9%. Об этом сообщает ... подробнее →