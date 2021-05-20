Молдова с 19 мая перешла к третьему этапу иммунизации населения от коронавируса - вакцинировать будут всех желающих в возрасте от 18 лет. Об этом объявили на пресс-конференции министерства ... подробнее →

«Укрзализныця» в июне запускает поезд №269/270 Лисичанск-Одесса. Об этом сообщила пресс-служба УЗ . Из Лисичанска первый поезд отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос ситуации на Донбассе могут вынести на общегосударственный референдум. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции, ... подробнее →

"Укрзализныця" совместно с электронной онлайн-библиотекой Librarius начинает тестирование услуги интерактивной библиотеки в поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити +. Об этом ... подробнее →

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые снимки поверхности Марса 20.05.2021 13:00 Две фотографии и два видеоролика, снятые китайским марсианским зондом "Тяньвэнь-1" во время и после посадки на Красную планету, были опубликованы в среду Национальным космическим управлением КНР, ... подробнее →

Рада назначила нового министра здравоохранения 20.05.2021 12:00 Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. За такое решение проголосовали 262 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ . Ляшко перед ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая 20.05.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине выявили 5 165 новых случаев COVID-19, что лишь немногим более, чем за сутки до этого. При этом немного сократилось число летальных случаев. Об этом в четверг, 20 мая, ... подробнее →