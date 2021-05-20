Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые снимки поверхности Марса 20.05.2021 13:00 Две фотографии и два видеоролика, снятые китайским марсианским зондом "Тяньвэнь-1" во время и после посадки на Красную планету, были опубликованы в среду Национальным космическим управлением КНР, ... подробнее →

Рада назначила нового министра здравоохранения 20.05.2021 12:00 Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. За такое решение проголосовали 262 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ . Ляшко перед ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая 20.05.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине выявили 5 165 новых случаев COVID-19, что лишь немногим более, чем за сутки до этого. При этом немного сократилось число летальных случаев. Об этом в четверг, 20 мая, ... подробнее →