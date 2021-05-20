В Молдове перешли к массовой вакцинации населения от коронавируса 20.05.2021 14:00 Молдова с 19 мая перешла к третьему этапу иммунизации населения от коронавируса - вакцинировать будут всех желающих в возрасте от 18 лет. Об этом объявили на пресс-конференции министерства ... подробнее →

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первые снимки поверхности Марса 20.05.2021 13:00 Две фотографии и два видеоролика, снятые китайским марсианским зондом "Тяньвэнь-1" во время и после посадки на Красную планету, были опубликованы в среду Национальным космическим управлением КНР, ... подробнее →

Рада назначила нового министра здравоохранения 20.05.2021 12:00 Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. За такое решение проголосовали 262 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ . Ляшко перед ... подробнее →