Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая21.05.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ... подробнее →
В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство21.05.2021 10:00
В Славянске бывший боевик "ДНР" убил мужчину из огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции, передает Трибун . Тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в ... подробнее →
В прифронтовой Красногоровке открылось отделение “Ощадбанка”21.05.2021 09:00
20 мая в прифронтовой Красногоровке открылось мобильное отделение “Ощадбанка”. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации . Так, банковское подразделение является ... подробнее →
Определились все финалисты Евровидения 202121.05.2021 08:00
В Роттердаме завершился второй полуфинал, в котором участвовали артисты из 17 стран. Из них в финал прошли десять участников конкурса, сообщает Корреспондент.net . Так, победителями второго ... подробнее →
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- В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство10:00
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