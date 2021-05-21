Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая 21.05.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ... подробнее →

В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство 21.05.2021 10:00 В Славянске бывший боевик "ДНР" убил мужчину из огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции, передает Трибун . Тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в ... подробнее →

В прифронтовой Красногоровке открылось отделение “Ощадбанка” 21.05.2021 09:00 20 мая в прифронтовой Красногоровке открылось мобильное отделение “Ощадбанка”. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации . Так, банковское подразделение является ... подробнее →