Министерство образования и науки Украины совмесно с Минцифрой представили мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО) с учебными материалами для школьников 5-11 классов, сообщается на ... подробнее →

В Хмельницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российских спецслужб, который с 2014 по 2016 годы находился в рядах незаконных военных формирований "ЛНР", сообщает ... подробнее →

Мастерство украинских атлетов с каждым годом повышается, про что свидетельствуют многочисленные победы не только на национальном, но и на международном уровне. Зачастую мы слышим о достижениях молодых ... подробнее →

Швеция оказалась на первом месте среди стран ЕС по показателю заболеваемости на коронавирус относительно количества населения, сообщает "Европейская правда" . Об этом свидетельствуют обновленные ... подробнее →

Инструкция для новичков по игре в слоты 21.05.2021 14:00 С каждым днем все более популярными становятся онлайн-казино, также как и растет количество пользователей которые, в надежде стать обладателем крупной суммы, регистрируются на сайте. Если не хотите ... подробнее →

Компания Ахметова запустила первую в Украине систему накопления энергии 21.05.2021 12:00 Компания ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии, что станет ключом к энергетической безопасности страны и новой точкой роста украинской энергетики. Об ... подробнее →