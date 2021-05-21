Компания ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии, что станет ключом к энергетической безопасности страны и новой точкой роста украинской энергетики. Об ... подробнее →

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук посетила четыре заведения высшего образования (ЗВО) в Донецкой и Луганской областях, ... подробнее →

С каждым днем все более популярными становятся онлайн-казино, также как и растет количество пользователей которые, в надежде стать обладателем крупной суммы, регистрируются на сайте. Если не хотите ... подробнее →

Министерство образования и науки Украины совмесно с Минцифрой представили мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО) с учебными материалами для школьников 5-11 классов, сообщается на ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая 21.05.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ... подробнее →

В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство 21.05.2021 10:00 В Славянске бывший боевик "ДНР" убил мужчину из огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции, передает Трибун . Тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в ... подробнее →

В прифронтовой Красногоровке открылось отделение “Ощадбанка” 21.05.2021 09:00 20 мая в прифронтовой Красногоровке открылось мобильное отделение “Ощадбанка”. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации . Так, банковское подразделение является ... подробнее →