Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября? 22.05.2021 17:00 Заканчивается учебный год, а вместе с ним уходит целая эпоха нездорового питания в школах. Когда дети вернутся за парты в сентябре, их будут ждать совершенно новые блюда и порции. Какие продукты ... подробнее →

На Донетчине обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчаткой 22.05.2021 15:00 Пограничники Краматорского отряда, входящие в состав Объединенных сил, выявили в Донецкой области схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы ... подробнее →