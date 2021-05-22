Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?

22.05.2021 17:00

Заканчивается учебный год, а вместе с ним уходит целая эпоха нездорового питания в школах. Когда дети вернутся за парты в сентябре, их будут ждать совершенно новые блюда и порции. Какие продукты ... подробнее →

На Донетчине обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчаткой

22.05.2021 15:00

Пограничники Краматорского отряда, входящие в состав Объединенных сил, выявили в Донецкой области схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы ... подробнее →

В ОРЛО разрешили праздник «Последнего звонка» несмотря на коронавирус

22.05.2021 13:00

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в оккупированном Луганске разрешила проведение праздника Последнего звонка в образовательных учреждениях города и региона со строгим ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая

22.05.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост падает второй день подряд, сообщает Минздрав в субботу, 22 мая. "Среди заболевших – 269 ... подробнее →

Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма

22.05.2021 10:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "главы" аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В Донецке сегодня приостановят движение трамваев по маршруту №1

22.05.2021 09:00

Движение трамваев маршрута №1, соединяющего Донецкий металлургический завод (ДМЗ) и железнодорожный вокзал, будет приостановлено с 22 по 23 мая. Об этом сообщил "глава администрации" города Алексей ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх