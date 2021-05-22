Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая22.05.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост падает второй день подряд, сообщает Минздрав в субботу, 22 мая. "Среди заболевших – 269 ... подробнее →
Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма22.05.2021 10:00
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "главы" аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В Донецке сегодня приостановят движение трамваев по маршруту №122.05.2021 09:00
Движение трамваев маршрута №1, соединяющего Донецкий металлургический завод (ДМЗ) и железнодорожный вокзал, будет приостановлено с 22 по 23 мая. Об этом сообщил "глава администрации" города Алексей ... подробнее →
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- Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма10:00
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