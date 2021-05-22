Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая 22.05.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост падает второй день подряд, сообщает Минздрав в субботу, 22 мая. "Среди заболевших – 269 ... подробнее →

Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма 22.05.2021 10:00 Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "главы" аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →